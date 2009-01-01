12:34

При сохранении текущих цен на нефть курс рубля к концу 2017 года опустится до 62 рублей за доллар. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин, его слова приводит «Интерфакс».

Орешкин подчеркнул, что сохранение крепкого рубля – это большой риск для российской экономики.

Неделю назад глава Минэкономразвития утверждал, что в случае сохранения текущих цен на нефть курс рубля будет на уровне 63–64 рубля за доллар. Он подчеркивал, что сейчас курс рубля сильно переукреплен, и отмечал, что, по прогнозам, в ближайшее время он должен снизиться. Если цена на нефть опустится до $40 за баррель, то курс рубля будет на уровне 68 рублей за доллар, говорил глава ведомства.

По его словам, Минэкономразвития повысило прогноз средней цены на нефть в 2017 году до уровня $45,6 за баррель, ранее план бюджета составляли из расчета $40 за баррель.

По состоянию на 12:30 мск стоимость нефти марки Brent составляла $55,91 за баррель, курс доллара – 56,6 рубля.