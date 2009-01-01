Ссора между главами Чечни Рамзаном Кадыровым и «Роснефти» Игорем Сечиным, начавшаяся еще в прошлом году из-за условий продажи «Роснефти» нефтяных активов республики, дошла до западных СМИ. Financial Times 12 апреля сообщила, что критика Кадырова в сторону Сечина привела к настоящему противостоянию. По данным собеседников FT, из-за конфликта полиция даже была вынуждена проверять петербургского террориста на связи с Кадыровым.

Реакция фигурантов статьи FT была незамедлительной. Вечером 12 апреля «Роснефть» опубликовала совместное заявление Сечина и Кадырова, где говорилось об их «многолетних и многосторонних уважительных деловых и человеческих отношениях» и подчеркивалось, что Сечин был близко «знаком» с отцом главы Чечни Ахматом Кадыровым с 1999 года. Впрочем, в заявлении упоминались и «чувствительные моменты личных отношений» Сечина и Кадырова, какие именно – не уточнялось. Одновременно в «Роснефти» назвали статью в FT «провокацией банды Ходорковского».

Собеседники FT отмечали, что Сечина не могут «запугать слова Кадырова», поскольку он и сам «страшный парень». Мы решили вспомнить, как заканчивались другие конфликты главы Чечни с российскими официальными лицами.