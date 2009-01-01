12:47

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поддержал речь заместителя постоянного представителя России при ООН Владимира Сафронкова. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Ничего оскорбительного сказано не было. Действительно, темы дискуссии весьма остры в Совбезе. Зачастую они касаются сущности и будущего международных отношений. И проявление мягкотелости чревато в будущем очень плачевными последствиями», – отметил Песков.

По его словам, дипломату лучше «отстаивать интересы нашей родины именно сегодня, и если приходится, достаточно жестко».

12 апреля Сафронков на заседании Совбеза ООН в резких выражениях обратился к британскому коллеге Мэттью Райкрофту. На заседании обсуждалась химическая атака в Сирии. Россия заблокировала резолюцию с осуждением президента Сирии Башара Асада и требованием предоставить все данные о полетах правительственных сил в день атаки.

«Посмотри на меня. Глаза не отводи, что ты глаза отводишь. Поэтому ты ничего сегодня не сказал о политическом процессе. Оскорблял Сирию, Иран, Турцию, другие государства, сбиваясь на сленг. Не смей оскорблять Россию больше», – заявил дипломат.

https://www.facebook.com/republic.ru/videos/10158463709565655/