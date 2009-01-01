13:04

Минюст России назвал беспочвенным утверждение ЕСПЧ о том, что Россия применяла тяжелое вооружение для освобождения заложников в Беслане в 2004 году. Об этом сообщает «Интерфакс».

В ведомстве также заявили, что некоторые выводы ЕСПЧ не обоснованы, а аргументация суда не соответствует доказательствам, которые представила Россия. Решение ЕСПЧ будет обжаловано в течение трех месяцев, подчеркнули в Минюсте.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал формулировки ЕСПЧ «абсолютно неприемлемыми».

13 апреля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить €2,9 млн по жалобам пострадавших от теракта в бесланской школе в 2004 году. Российские власти также должны выплатить €88 тысяч судебных расходов, говорится в решении суда. По мнению ЕСПЧ, Россия «провалили план» спасательной операции при теракте. В Европейский суд было подано 7 исков от 409 человек.

Теракт в школе №1 города Беслана произошел 1 сентября 2004 году. Террористы захватили в заложники детей, их родителей и учителей, они требовали признать независимость Чечни и удерживали заложников два дня. На третий день в школе произошли взрывы, после чего силовики начали штурм здания. Во время спецоперации погибли более 300 человек, включая 186 детей. Из 32 террористов при штурме выжил один, его приговорили к пожизненному заключению.