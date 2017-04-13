13:07

Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар по складу «Исламского государства» с химическим оружием в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийскую армию.

Атака произошла в районе 17.30–17.50, на складе в этот момент находились иностранные наемники. В результате удара погибли «сотни человек», включая мирных жителей и боевиков. Все они умерли от отравления химическими веществами, в том числе от удушья, отмечается в заявлении командования ВС Сирии.

«На месте удара образовалось белое облако, затем желтое, что говорит о наличии большого количества отравляющих веществ», – подчеркивается в сообщении сирийской армии.

По мнению ВС Сирии, атака подтверждает наличие у ИГИЛ и «Фронт ан-Нусра» химического оружия.

Ранее Россия предложила создать на базе спецподразделения ООН, Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), миссию по расследованию атаки в Идлибе. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, российская сторона предложила включить в делегацию представителей «и из западных стран, и из Российской Федерации и из стран региона».

11 апреля президент России Владимир Путин рассказывал о новых химических атаках, готовящихся в Сирии. Он ссылался на «различные источники» и утверждал, что это станет провокацией в адрес сирийских властей.

Химическая атака в Идлибе произошла 4 апреля и привела к гибели более 70 человек. 7 апреля ВВС США произвели массированный ракетный удар по авиабазе в Хомсе, назвав это ответом на атаку. Сирийские и российские власти назвали ракетный удар США агрессией. Позднее в Белом доме заявили о готовности к «дополнительным» ударам по Сирии, если химическое оружие будет использовано вновь.