Россия и Турция переживают очередной эпизод торговой войны. В 2016 году отношения, которые казались безнадежно испорченными из-за сбитого российского Су-24, вроде бы наладились. Анкара извинилась, в Турцию вернулись российские туристы. Правда, антитурецкие санкции, введенные в 2015 году, Москва не отменила – единственным послаблением стало снятие эмбарго на импорт из Турции цитрусовых, лука и брокколи.

Но в последние недели конфликт начинает разгораться вновь. Россия отказалась снять эмбарго на томаты – один из ключевых продуктов сельского хозяйства Турции. Цена вопроса для Анкары – сотни миллионов долларов. Российское правительство заявило, что сохранит эмбарго еще на 2–3 года, а потом – что оставит в силе на неопределенный срок.

В ответ Турция ввела запретительные пошлины на российское зерно. Москва, со своей стороны, пригрозила вернуть запрет на чартерные рейсы в Турцию, отмененный прошлой осенью.

Главная причина обострения – политика: Анкара поддержала недавний ракетный удар США по авиабазе в Сирии. Турции конфликт грозит существенными потерями, только российские туристы приносят ей миллиарды долларов в год. России тоже: Турция один из основных покупателей ее зерна и газа.