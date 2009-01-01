Uber использовал софт под названием «Ад» («Hell»), чтобы следить за водителями сервиса-конкурента Lyft. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание The Information.
Приложение, по информации издания, использовалось в 2014–2016 годах. Оно создавало поддельные аккаунты пассажиров, чтобы обмануть систему Lyft и отслеживать перемещения водителей.
По данным The Information, изучив «привычки» водителей, Uber стал предлагать им бонусы, чтобы они отдавали больше времени его заказам. Издание уточняет, что по крайней мере 60% водителей Lyft работали еще и на Uber.
Заметка дополняется.
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