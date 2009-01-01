13:56

Uber использовал софт под названием «Ад» («Hell»), чтобы следить за водителями сервиса-конкурента Lyft. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание The Information.

Приложение, по информации издания, использовалось в 2014–2016 годах. Оно создавало поддельные аккаунты пассажиров, чтобы обмануть систему Lyft и отслеживать перемещения водителей.

По данным The Information, изучив «привычки» водителей, Uber стал предлагать им бонусы, чтобы они отдавали больше времени его заказам. Издание уточняет, что по крайней мере 60% водителей Lyft работали еще и на Uber.

Заметка дополняется.