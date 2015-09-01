Потребности россиян в дорогостоящей медицинской помощи – пересадке органов, интервенционной кардиологии, онкологическом лечении, протезировании суставов и так далее – удовлетворяются лишь на 10–30%. Это данные 2016 года. Более точных оценок, насколько доступен населению каждый вид лечения, невозможно дать, поскольку такой учет в принципе не ведется. Но оценки специалистов однозначно говорят: неудовлетворенность потребности в помощи значительна, даже катастрофична.

Такое лечение требуется тысячам россиян в год, но в общей массе населения они и их близкие составляют небольшую долю – все остальные просто не представляют масштаб проблем. По данным соцопросов, большинство россиян считают состояние здравоохранения удовлетворительным (49%) или хорошим (10%). В отчетах Минздрава эти цифры надежно маскируют реальное положение дел, оставляя граждан в неведении до момента, когда каждый из них сам не сталкивается с недружелюбной и слабой системой.

В чем проблема?

Отсутствие адекватного финансирования здравоохранения и его снижение – хорошо известный факт, но это не единственная проблема. Во всем обозримом прошлом страны система здравоохранения строилась как второстепенная. В последние годы существования СССР эта практика получила название «финансирование по остаточному принципу» и рассматривалась как яркая иллюстрация бесчеловечности коммунистического режима. Но с тех пор ничего не изменилось: и тогда, и теперь при возникновении экономических проблем финансирование здравоохранения сокращается в первую очередь. В итоге целый век хронического недофинансирования привел к формированию проблем, трудноразрешимых даже при обильном вливании средств в перспективе 10–15 лет.