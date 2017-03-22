14:37

Минимальную розничную цену на 0,5 литра водки повысят до 205 рублей. Об этом сообщила пресс-секретарь вице-премьера Александра Хлопонина, ее слова приводит РБК.

Сейчас стоимость бутылки водки в 0,5 литра составляет 190 рублей. В марте Хлопонин предлагал установить минимальную цену на уровне 219 рублей и поручал Минфину подготовить соответствующий приказ к 1 апреля.

В ведомстве называли эту цену завышенной и подчеркивали, что с учетом ставки акциза и инфляции оптимально повысить минимальную стоимость водки до 205 рублей.

С таким предложением Минфин выступал в феврале. Предлагалось также повысить розничную цену на коньяк. В ведомстве объясняли необходимость повышения цен на алкоголь ростом тарифов на электроэнергию и увеличением акциза с начала года.