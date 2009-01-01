19:03

На конвенции поклонников «Звездных войн» Star Wars Celebration в Орландо представили первый тизер восьмого эпизода франшизы. Об этом сообщается в твиттере фильма.

https://www.youtube.com/watch?v=zB4I68XVPzQ&feature=youtu.be

https://twitter.com/starwars/status/852912773910548480

«Звездные войны: Последние джедаи» выйдет на экраны 15 декабря 2017 года. Режиссером стал Райан Джонсон, он снимал в том числе несколько эпизодов сериала «Во все тяжкие».

Это последний фильм киносаги с участием Кэрри Фишер, сыгравшей роль принцессы Леи в классической трилогии и седьмом эпизоде. Актриса умерла в декабре 2016 года.

Сцены с ее участием для «Последних джедаев» успели доснять, Lucasfilm обещала, что не заменит Фишер графической моделью в следующих картинах.

Седьмой эпизод под названием «Пробуждение силы» вышел в декабре 2015 года. Он перезапустил франшизу после предыдущей трилогии, снятой в 1999–2005 годах и ставшей приквелом классической трилогии «Звездных войн».

Девятая часть киносаги выйдет в 2019 году. Также Disney и Lucasfilm снимают спин-оффы, премьера первого из них под названием «Изгой-Один» состоялась в конце 2016 года.