15:01

Китайская Fоsun договорилась о покупке 20–25% акций «Полюса» за $2 млрд, сообщает «Прайм» со ссылкой на материалы межправительственной комиссии по инвестициям.

«Стороны достигли консенсуса по основным условиям сделки. Стороны детализируют текст проекта с законодательной точки зрения и сделают публичное объявление», – говорится в документах комиссии.

«Полюс» – крупнейшая золотодобывающая компания России, ее контролирует Polyus Gold International Ltd (PGIL) сына Сулеймана Керимова Саида.

«Прайм» напоминает, что «Полюс» выиграл аукцион на самое большое золоторудное месторождение в России и мире – Сухой Лог. Вероятно, это сделает компанию крупнейшим золотодобытчиком в мире, добавляет агентство.

О сделке «Полюса» и китайским конгломератом Fosun в конце 2016 года писал «Коммерсантъ».