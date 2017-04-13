15:45

Курс финансовой грамотности включат во все уровни образования, от дошкольного до высшего. Об этом заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева, ее цитирует РИА Новости.

Образовательный курс для школ министерство подготовило совместно с Центробанком. 13 апреля ведомство подписало с ЦБ соглашение о сотрудничестве в сфере повышения финансовой грамотности.

«Все мероприятия будут направлены на повышение финансовой грамотности людей на всех уровнях образования детей – от дошкольного до высшего образования», – сказала Васильева.

Как рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина, в ЦБ рассчитывают, что в 2017 году уроки финансовой грамотности появятся в 500 школах.

Накануне Васильева предложила значительно сократить количество мест в аспирантуре, оставив на кафедре два-три аспиранта. Она заявила, что раньше защита докторской диссертации была «событием всей жизни», и добавила, что «к этому нужно вернуться».