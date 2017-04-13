Курс финансовой грамотности включат во все уровни образования, от дошкольного до высшего. Об этом заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева, ее цитирует РИА Новости.
Образовательный курс для школ министерство подготовило совместно с Центробанком. 13 апреля ведомство подписало с ЦБ соглашение о сотрудничестве в сфере повышения финансовой грамотности.
«Все мероприятия будут направлены на повышение финансовой грамотности людей на всех уровнях образования детей – от дошкольного до высшего образования», – сказала Васильева.
Как рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина, в ЦБ рассчитывают, что в 2017 году уроки финансовой грамотности появятся в 500 школах.
Накануне Васильева предложила значительно сократить количество мест в аспирантуре, оставив на кафедре два-три аспиранта. Она заявила, что раньше защита докторской диссертации была «событием всей жизни», и добавила, что «к этому нужно вернуться».
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