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Информация об авиаударе войск коалиции во главе с США по складу «Исламского государства» с химическим оружием в Сирии не соответствует действительности.

Об этом в твиттере сообщил официальный представитель коалиции Джон Дориан.

Об авиаударе по провинции Дейр-эз-Зор заявила 13 апреля сирийская армия. По ее данным, погибли «сотни человек», включая мирных жителей и боевиков. Все они умерли от отравления химическими веществами, утверждает командование войск Сирии.

Как передает «Интерфакс», Минобороны России не располагает данными о гибели людей и характере разрушений в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Он уточнил, что Минобороны отправило в провинцию беспилотники для проверки информации о гибели людей.

В начале апреля химической атаке подверглась провинция Идлиб. США в ответ на это нанесли ракетный удар по базе в Хомсе. Вашингтон считает, что за атакой на Идлиб стоят Москва и Дамаск, которые отрицают эти обвинения.

Президент Сирии Башар Асад 13 апреля объявил данные о применении химического оружия в Идлибе «на 100% сфабрикованными», передает AFP. По его словам, Сирия полностью отказалась от химического оружия.

Президент России Владимир Путин 11 апреля рассказывал о новых химических атаках, готовящихся, по его данным, в Сирии. По мнению Путина, эти атаки станут провокацией в адрес сирийских властей.