16:30

Президент США Дональд Трамп предсказал улучшение российско-американских отношений. Об этом он написал в твиттере.

«Между Россией и США все будет хорошо. В нужное время все придут в себя, и мы наладим прочный мир!» – заявил Трамп.

Днем ранее американский президент говорил, что будет «с осторожностью» относиться к отношениям с президентом РФ Владимиром Путиным.

В разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом он признал, что Москва и Вашингтон «сейчас не ладят», но он будет ждать «развития связи с Москвой в будущем».

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон 13 апреля в Москве встретился с Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Вопрос санкций, как официально утверждается, на этой встрече не обсуждался.

Путин перед встречей с Тиллерсоном объявил, что отношения России и США при Трампе стали хуже. Глава Госдепа согласился с оценкой российского президента.