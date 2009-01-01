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Белоруссия полностью погасила долг перед «Газпромом». Об этом сообщает «Интерфакс».

Задолженность белорусской стороны за поставки российского газа в 2016–2017 годах составляла $726,2 млн. Как отметили в «Газпроме», Белоруссия погасила долг «в полном объеме».

Вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко и министр энергетики России Александр Новак подписали пакет документов, регулирующих поставки нефти и газа. Об этом сообщает БЕЛТА.

Как отметил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, в ближайший час «Газпром» и белорусская сторона подпишут документы по поставкам российского газа на 2017–2019 годы. По его словам, в 2018 году цены на газ для Белоруссии будут ниже $130 за тысячу кубометров.

При этом Дворкович подчеркнул, что соглашение с Белоруссией не предполагает реэкспорта нефти. Он отметил, что объем поставок нефти в республику без пошлины составит 24 млн тонн. Наращивание поставок начнется с апреля.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что Россия компенсирует Минску цены на газ за счет реэкспорта нефти.

Заметка дополняется.