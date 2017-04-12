Удивительно, но лишь менее четверти россиян признают полную зависимость от власти. Это следует из данных свежего опроса «Левада-центра». Подавляющее большинство – приблизительно трое из пяти – утверждают, что строят свои жизни без оглядки на государство. Больше того – эти люди избегают с властью любых контактов. С незначительными отклонениями такое мнение продолжает доминировать по меньшей мере с 2006 года: тогда респондентов, заявивших о своей эмансипации, насчитывалось 62%, 11 лет спустя – 61%.

Глядя на цифры исследований, нетрудно разделить скепсис социолога Симона Кордонского. «Это ⁠же наши люди: говорят одно, ⁠делают другое, а думают третье», – говорил он в интервью Republic. Но если все-таки принять результат опросов за выражение жизненной позиции населения, значит ли это, что страна ценит личные свободы и верит в собственные силы чуть больше, чем принято считать? Россияне как будто соглашаются с бывшим президентом США Рональдом Рейганом, однажды провозгласившим правительство «не решением, а самой проблемой». Вывод о том, что извечный российский патернализм постепенно уходит в прошлое, пожалуй, будет преждевременен. В этом легко убедиться, если вспомнить, какое мнение россияне обычно выражают по другим, более предметным вопросам.