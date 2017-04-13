17:30

«Лукойл» не будет продавать свои автозаправочные станции в России, сообщил глава компании Вагит Алекперов.

«Прошла информация, что мы продаем все эти АЗС. Разрабатывая стратегию на 10 лет, наши стратеги сделали предложение по продаже розничной сети, правление не согласилось», – цитирует Алекперова РИА Новости.

Компания, по словам Алекперова, модернизирует АЗС. РБК в конце марта сообщило, что «Лукойл» задумался о продаже трети своих российских заправок из-за снижения их рентабельности.

Как сказал один из источников издания, речь может идти о продаже почти всей сети АЗС в Оренбургской, Владимирской, Костромской, Орловской и Брянской областях, а также части заправок в Московской области и Чувашии.

По данным «Интерфакса», компания рассматривала возможность продать АЗС фондам с Ближнего Востока и из Китая.