17:23

Полиция задержала четверых обвиняемых в нападении на представителей властей на акции протеста 26 марта в Москве. Об этом сообщает Следственный комитет.

Среди задержанных Александр Шпаков (1977 год рождения), Станислав Зимовец (1985), Юрий Кулий (1989) и Андрей Косых (1986). Их задержали по уголовному делу, возбужденному по статьям о хулиганстве, посягательстве на жизнь полицейского и применении насилия по отношению к представителю власти.

Как сообщила «Медиазоне» пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева, всех обвиняемых арестовали. Шпакова взяли под стражу 28 марта, Зимовца – 1 апреля, Юрия Кулия – 6 апреля. Косых арестовали ранее 13 апреля.

По версии следствия, Шпаков ударил кулаком в лицо полицейского, когда пытался открыть дверь в автозак. Косых якобы ударил в голову сотрудника полиции около станции метро «Тверская», а затем нанес удар ногой в голову полицейскому, отчего тот потерял сознание.

Зимовец кинул кирпич в спину сотрудника Нацгвардии около Пушкинской площади, утверждает СК. При этом после этого он переоделся, спрятал куртку в рюкзак и, достав травматический пистолет, вернулся на площадь. Кулий также совершил нападение на полицейского.

Следственный комитет утверждает, что следователи располагают видеозаписями, которые подтверждают вину задержанных

Кулий и Косых признали свою вину, уточняется в релизе СК. Следователи также отметили, что организаторы акции якобы ввели участников в заблуждение, рассказав им, что митинг был согласован.

Ранее ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что по обвинению в применении насилия к полицейскому на акции 26 марта задержали националиста Вячеслава Мальцева. «Свободные новости» сообщали, что его этапировали в Москву. По данным журналиста Дениса Стяжкина, в аэропорту у Мальцева случился сердечный приступ.

Митинги «Он нам не Димон» прошли в 97 городах России 26 марта. В большинстве городов они не были согласованы, что привело к массовым задержаниям. На самой массовой акции в Москве задержали примерно тысячу человек. Президент РФ Владимир Путин, комментируя митинги, сравнил их с началом «арабской весны» и «Евромайдана».