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Первый канал отказался транслировать «Евровидение» из-за запрета на въезд на Украину российской певице Юлии Самойловой. Об этом сообщили в вечернем выпуске новостей, передает «Интерфакс».

13 апреля Первый канал получил письмо от организатора конкурса, Европейского вещательного союза, в котором говорилось, что ЕВС не смог урегулировать вопрос об участии Самойловой.

«Европейский вещательный союз по-прежнему предлагает нам вариант удаленного участия Юлии Самойловой либо ее замены на другого участника, но Первый канал считает и тот, и другой вариант неприемлемым», – заявили на Первом канале.

По мнению телеканала, удаленное выступление дискриминирует Самойлову и «идет вразрез с правилами и принципами конкурса». Вариант замены исполнительницы не рассматривается, подчеркнули на телеканале.

Позднее заявление Первого канала прокомментировали в ЕВС, об этом сообщило РБК.

«К сожалению, оба предложения были отклонены Первым каналом. Поэтому Россия не будет участвовать в 62-м конкурсе “Евровидение”. Мы очень хотели, чтобы все 43 страны смогли принять участие в конкурсе в этом году и сделали все возможное для достижения этого», – говорится в сообщении организаторов.

В конце марта Первый канал отклонил идею ЕВС о видеотрансляции выступления Самойловой.

22 марта СБУ запретила Юлии Самойловой въезжать в страну в течение трех лет из-за «нарушения законодательства Украины». Первый канал заявил, что певица поедет на «Евровидение» в следующем году, если не попадет в этом.

Самойлова с детства передвигается на инвалидной коляске. В 2015 году она выступала в Крыму.