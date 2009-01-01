18:53

Центр правительственной связи Великобритании (Government Communications Headquarters, GCHQ, британская радиоэлектронная разведка) предупреждала спецслужбы США о контактах Дональда Трампа с Россией перед выборами президента США.

Об этом со ссылкой на источники в разведке Великобритании сообщает The Guardian. По данным газеты, британская спецслужба сообщила американцам о «подозрительных связях» людей из окружения Трампа в конце 2015 года.

Источник издания подчеркнул, что GCHQ не вела целенаправленного наблюдения за Трампом, переговоры служба перехватила в рамках обычного наблюдения за российской разведкой.

В первой половине 2016 года, как пишет газета, определенную информацию о переговорах людей из предвыборного штаба Трампа получили спецслужбы Польши, Эстонии и Германии.

Как сказали источники The Guardian, ФБР и ЦРУ медлили с тем, чтобы заняться этой информацией. Отчасти, отмечает газета, это связано с законодательством США, которое не позволяет проверять частные контакты без ордера.

«Похоже на то, что спецслужбы [США] спали. Они [европейские агентства] говорили: “Существуют контакты между людьми из окружения Трампа и Россией, вы должны беспокоиться об этом”», – пояснил один из источников The Guardian.

При этом, собеседники газеты в спецслужбах США и Великобритании заметили, что именно данные от GCHQ дали толчок расследованию ФБР о связях команды Трампа с Россией. Один из источников назвал британскую спецслужбу «основным информатором» в этом деле.

В марте 2017 года директор ФБР Джеймс Коми подтвердил, что бюро ведет расследование о возможных связях участников кампании Трампа с РФ. Ранее о таком расследовании неоднократно сообщали американские СМИ. В частности, The New York Times писала, что штаб Трампа контактировал с российской разведкой в период выборов.

О проверке возможных контактов троих помощников Трампа с российскими властями, которую ведут спецслужбы США, также сообщалось в начале года.

Вашингтон утверждает, что Москва и лично российский президент Владимир Путин стоят за предвыборными хакерскими атаками в США. Кремль эти обвинения отвергает.