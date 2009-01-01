Слово «народ» – важное. Обычно оно фигурирует в преамбулах конституций как указание на основной источник власти. Широко используется оно и в публичной политической речи. Как публицист я употребляю его довольно часто, а в научных текстах – значительно реже. Оно и понятно: при исследовании реальных политических процессов редко приходится оперировать терминами, настолько сильно завязанными на «высокую» теорию. Но иногда приходится. А значит, следует разъяснить другим – а также прояснить для себя – что именно под этим словом имеется в виду. Иначе будет путаница.

Начну с чуждой мне мысли, без упоминания о которой, однако, не обойтись. В правых политических идеологиях, предельным примером которых может служить национал-социализм, под народом понимают общность людей, связанных узами крови (общего этнического происхождения) и почвы (исторической территории). Эта общность, будучи в своей основе материальной, создает между принадлежащими к так понимаемому народу людьми глубокую духовную связь и генерирует общую политическую волю. Ее выражением становится национальное государство. С момента его создания народ оказывается подчиненным феноменом, весь смысл существования которого сводится к служению государству, ибо состав народа преходящ, а государство – как высшее выражение его идеи – вечно.