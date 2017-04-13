В Санкт-Петербурге на Васильевском острове возле библиотеки произошел взрыв, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на сотрудников учреждения.
Взрывное устройство, по информации издания, сработало в руках подростка, который «что-то поднял» на улице.
Источник FlashNord в региональном МВД сказал, что пострадавшему при взрыве оторвало руку. В твиттере очевидцы, как указывает «Медиазона», пишут, что молодому человеку при взрыве оторвало обе кисти.
https://twitter.com/Foxy_Lissa/status/852561804832251904
В метро Санкт-Петербурга 3 апреля произошел взрыв, погибли 15 человек, в том числе предполагаемый террорист, выходец из Узбекистана Акбаржон Джалилов.
Бомба взорвалась в вагоне поезда между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Еще одно устройство нашли и обезвредили на станции «Площадь Восстания». По делу о теракте арестовали восемь человек в Санкт-Петербурге и Москве.
Заметка дополняется.
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