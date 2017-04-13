19:48

В Санкт-Петербурге на Васильевском острове возле библиотеки произошел взрыв, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на сотрудников учреждения.

Взрывное устройство, по информации издания, сработало в руках подростка, который «что-то поднял» на улице.

Источник FlashNord в региональном МВД сказал, что пострадавшему при взрыве оторвало руку. В твиттере очевидцы, как указывает «Медиазона», пишут, что молодому человеку при взрыве оторвало обе кисти.

https://twitter.com/Foxy_Lissa/status/852561804832251904

В метро Санкт-Петербурга 3 апреля произошел взрыв, погибли 15 человек, в том числе предполагаемый террорист, выходец из Узбекистана Акбаржон Джалилов.

Бомба взорвалась в вагоне поезда между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Еще одно устройство нашли и обезвредили на станции «Площадь Восстания». По делу о теракте арестовали восемь человек в Санкт-Петербурге и Москве.

Заметка дополняется.