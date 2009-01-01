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Бизнесмен Михаил Фридман подал иск к газете «Ведомости», так как издание при подготовке материала «Звонок из Испании» не попыталось с ним связаться. Это следует из разъяснения Фридмана, поступившего в «Ведомости».

«Ответственно заявляю, что ни я лично, равно как и никто из моих представителей, не получали никаких вопросов на тему статьи», – говорится в документе.

Фридман добавил, что подал иск из-за «грубейших нарушений журналистской этики» и «многочисленных подтасовок фактов и примеров откровенной лжи» в статье.

Ранее иск бизнесмена прокомментировал в фейсбуке владелец издания Демьян Кудрявцев. По его словам, Фридман и его сотрудники «не отвечали на вопросы журналистов по этому материалу, не объясняли они свою позицию и после его выхода, не просили опровержений, не искали досудебных решений».

Об иске Фридмана о защите чести и достоинства к «Ведомостям» стало известно утром 13 апреля. Сообщалось, что ответчиком выступит учредитель газеты, компания «Бизнес Ньюс Медиа» и журналист Иван Васильев.

Как сообщил главный юрист «Ведомостей» Владимир Румянцев, Фридман, кроме того, потребовал завести на Васильева уголовное дело о клевете.

Поводом для иска стала вышедшая в номере от 27 февраля статья под заголовком «Звонок из Испании», которая на сайте издания называлась «Почему испанский проект Михаила Фридмана оказался замешан в деле о “русской мафии”». Бизнесмен потребовал удалить статью с сайта, а также опубликовать опровержение, в том числе в газете.

В 2004 году Альфа-банк, в число совладельцев которого входит Фридман, выиграл иск против газеты «Коммерсантъ» о защите деловой репутации за статью «Банковский кризис вышел на улицу».

Михаил Фридман занимает второе место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России» с капиталом в $13,3 млрд.