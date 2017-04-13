20:25

США нанесли удар по позициям «Исламского государства» в Афганистане крупнейшей неядерной бомбой. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Пентагона.

Как уточнил представитель Пентагона, военные впервые использовали бомбу GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB) весом 9,5 тонн – «самый мощный неядерный боеприпас США». Ее сбросили с самолета МС-130 на системы туннелей ИГИЛ в провинции Нангархар.

CNN добавляет, что GBU-43 также известна как Mother Of All Bombs («мать всех бомб»). Ее разработали во время войны в Ираке. По сообщению телеканала, в результате атаки погибли как минимум 80 человек, еще 260 ранены.

Как рассказал Fox News представитель военных, бомба была настолько большой, что ее пришлось «вытолкнуть из задней части самолета».

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер не стал отвечать на вопрос, применят ли США бомбу где-либо еще.

Всего на вооружении Соединенных Штатов находятся 15 таких бомб.