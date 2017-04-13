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NASA назвало спутник Юпитера Европа и спутник Сатурна Энцелад «наиболее подходящими местами» для поиска жизни вне Земли, передает CNN.

Организация сообщает, что у Энцелада есть «почти все ключевые условия для существования жизни». Так, космический аппарат «Кассини» обнаружил молекулярный водород в бьющих из ледовой коры планеты струях воды. Это свидетельствует о гидротермальной активности, и, таким образом, подледный океан Энцелада может быть пригоден для жизни.

Космический телескоп «Хаббл», кроме того, во второй раз обнаружил водяной шлейф на самом теплом участке Европы, что может свидетельствовать о наличии на спутнике океана.

Энцелад – шестой по размеру спутник Сатурна. Первые подтверждения существования на спутнике подледного океана появились в 2009 году. В 2014 году исследователи доказали существование океана.

Европа – одна из шести лун Юпитера, входящая в число галилеевых спутников. На данный момент точной информации о наличии на ней океана нет.