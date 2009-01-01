22:55

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майкл Помпео заявил, что Главное разведывательное управление (ГРУ) распространяет через WikiLeaks полученные в результате хакерских атак данные, передает Reuters.

По его словам, WikiLeaks – «негосударственная враждебная разведывательная служба», которую «подстрекают страны вроде России». Помпео уточнил, что с помощью организации Россия, среди прочего, распространяла украденные данные во время президентской кампании в США в 2016 году.

Заметка дополняется.