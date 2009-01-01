Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майкл Помпео заявил, что Главное разведывательное управление (ГРУ) распространяет через WikiLeaks полученные в результате хакерских атак данные, передает Reuters.
По его словам, WikiLeaks – «негосударственная враждебная разведывательная служба», которую «подстрекают страны вроде России». Помпео уточнил, что с помощью организации Россия, среди прочего, распространяла украденные данные во время президентской кампании в США в 2016 году.
Заметка дополняется.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.