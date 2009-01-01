00:46

Россия представила ООН проект конвенции «О сотрудничестве в сфере противодействия информационной преступности». С документом ознакомился «Коммерсантъ».

Как отмечается, Москва подготовила проект в качестве альтернативы Будапештской конвенции 2001 года. В частности, Россию в ней не устраивает статья 32, которая позволяет спецслужбам без официального уведомления проводить операции в компьютерных сетях третьих стран.

«Коммерсантъ» пишет, что главная цель конвенции – «содействие принятию и укреплению мер» по борьбе с киберпреступлениями. Так, среди прочего, статья 57 предусматривает создание круглосуточно работающего контактного центра, который будет будет «неотложно» помогать противодействовать информационной преступности.

В МИД страны проект назвали «новаторским» и «универсальным», подчеркнув, что он учитывает все произошедшие с 2001 года изменения в сфере IT.

По информации издания, «пока неясно», примет ли ООН российскую конвенцию, и, более того, многое будет зависеть от мнения США.

Газета также напоминает, что в 2011 году Россия представляла ООН проект «Об обеспечении международной информационной безопасности», который несколько стран «приняли в штыки», а США и члены ЕС сочли, что Россия пытается добиться закрепления принципа полного контроля отдельных государств над их национальными «сегментами интернета».