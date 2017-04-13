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Ковдорский горно-обогатительный комбинат (ГОК), входящий в холдинг «Еврохим» бизнесмена Андрея Мельниченко, будет поставлять руду на заводы в самопровозглашенных ДНР и ЛНР через российское государственное агентство Росрезерв, передает РБК со ссылкой на источники.

По информации собеседников РБК, ГОК Мельниченко с апреля ежемесячно отгружает 15–30 тысяч тонн железорудного сырья на станцию Череповец-2 (Волгоградская область) для Росрезерва, а затем руда через станцию Успенская (Ростовская область) будет попадать в ДНР. При этом 10 апреля РЖД предоставили скидку в 25% на перевозку железорудного сырья со станции Череповец-2 на станцию Успенская.

Как уточняет издание, Росрезерв отвечает за обеспечение мобилизационных нужд страны и за оказание гуманитарной помощи. Причем практически вся информация об агентстве относится к сведениям, составляющим гостайну. В Росрезерве не стали отвечать на запрос РБК о том, зачем агентству руда.

Источник издания на одном из меткомбинатов ДНР рассказал, что видел накладные компании «РЖД Логистика». По его словам, конечным получателем в накладной указан Енакиевский металлургический завод (ДНР). Собеседник РБК также отметил, что «лично видел» на территории завода вагоны РЖД.

Более того, как сообщает издание, РЖД установит 25% скидку и на транспортировку железорудного сырья со станции Костомукша-Товарная (Карелия) на станцию Лиски (Воронежская область), которая расположена рядом с границей России с ЛНР. Таким образом, резюмирует РБК, Ковдорский ГОК может оказаться не единственным поставщиком сырья в ДНР и ЛНР.

Директор корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов предположил, что «собирают понемногу со всех», так как холдинги работают по долгосрочным контрактам и не могут выделить свободные объемы руды в том числе и для Росрезерва.

Ранее РБК писало, что заместитель председателя правительства Дмитрий Козак в начале марта предложил промышленным группам поставлять железную руду на предприятия в ДНР и ЛНР. Среди промышленных групп якобы были «Металлоинвест» Алишера Усманова и «Северсталь» Алексея Мордашова.

В Кремле назвали эту информацию «неправдой».