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В Чечне на собрании представители 24 чеченских вирдов, исламских богословов и «лидеров общественного мнения» приняли резолюцию, «открыто и прямо» призывающую к расправе над журналистами, пишет «Новая газета».

«Ввиду того, что нанесено оскорбление вековым устоям чеченского общества и достоинству мужчин-чеченцев, а также нашей вере, мы обещаем, что возмездие настигнет истинных подстрекателей, где бы и кем бы они ни были, без срока давности», – говорится в одном из пунктов резолюции, который, по заявлению газеты, «подталкивает религиозных фанатиков» к насилию.

Издание утверждает, что собрание, на котором присутствовали 15 тысяч человек, состоялось через 3 дня после первой публикации НГ о преследуемых в республике гомосексуалах. Среди прочего, во время собрания Адам Шахидов, советник главы Чечни Рамзана Кадырова, публично обвинил коллектив «Новой газеты» в клевете и четко обозначил «врагов нашей веры и нашей родины».

По мнению «Новой», за последние три года в Чечне «резко» увеличился уровень насилия, что связано с отсутствием расследования убийства Бориса Немцова, которое «сошло с рук заказчикам» преступления. В итоге отсутствие наказания за преступление привело к «их [чеченцев] полной уверенности в собственной неуязвимости».

Газета также добавляет, что в связи с публикациями «Новой» о преследованиях гомосексуалов в Чечне главный редактор газеты Дмитрий Муратов обратился к генпрокурору РФ Юрию Чайке с требованием обязать Следственный комитет провести проверку.

1 апреля «Новая газета» опубликовала материал о массовых преследованиях геев в Чечне. Пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов назвал материал «абсолютной ложью» и подчеркнул, что «невозможно преследовать тех, кого в республике попросту нет и быть не может».

Позднее издание сделало еще одну публикацию на эту тему, в которой рассказывалось о «секретных тюрьмах» для гомосексуалов в Чечне.