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Руководитель фонда «Дар» и заместитель председателя правления Газпромбанка Илья Елисеев в интервью «Коммерсанту» прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) «Он вам не Димон».

По словам Елисеева, фонд региональных некоммерческих проектов «Дар» учредили в 2006 году, никто из официальных лиц к нему отношения не имеет, и весь учредительный капитал фонда размещался в Газпромбанке.

Он рассказал, что в 2007 году «Дар» действительно получал кредит от Газпромбанка на сумму 11 млрд рублей, но это была «как раз часть тех самых средств, которые до этого фонд разместил в том же самом банке».

«В уставе фонда ясно написано, каковы цели. Очевидно, что и упомянутые лица, и другие жертвователи фонда наши цели разделяют. И именно поэтому они и доверили нам свои средства. Периодически встречаюсь с ними, информирую о наших проектах», – заявил Елисеев, говоря о передаче в фонд денег акционерами «Новатэка» Леонидом Симановским и Леонидом Михельсоном.

Рассуждая об объекте в Плёсе, глава «Дара» сообщил, что «один из ключевых приоритетов фонда» – восстановление исторических зданий, представляющих культурную и историческую ценность. Он привел в пример восстановление музейно-паркового комплекса в Стрельне и уточнил, что Стрельна «вдохновила» фонд на работу в Плёсе.

«К глубокому сожалению (и в этом, вероятно, есть наша большая недоработка), все, что люди сегодня знают о нашей работе в Плёсе,– это работы по восстановлению усадьбы Миловка, она же усадьба Черневых. Информация об этом проекте сознательно извращается и политизируется, а между тем это далеко не единственный проект, реализованный нами в Плёсе», – сказал Елисеев.

По его словам, усадьба как архитектурный памятник требует «постоянного ухода», и поэтому фонд решил ее «сохранить», сделав «представительской резиденцией топового уровня», в которой помимо Медведева «гостят крупные бизнесмены, политики, видные общественные деятели».

«ФБК постоянно называет этот объект дачей. Ну если уж это и чья-то дача, то тогда, наверное, моя. Тем более что, в отличие от премьера, я приезжаю туда регулярно в силу служебной необходимости и, в отличие от Дмитрия Анатольевича, проживание свое не оплачиваю», – сообщил Елисеев.

Он также уточнил, что «ни председатель правительства, ни члены его семьи никогда не являлись и не являются ни собственниками, ни иными титульным владельцами этой недвижимости».

Согласно интервью, Медведев юридически не имеет отношения к Мансурово и бывал там «лишь пару раз».

Виноградник в Тоскане Елисеев назвал «своей собственной сугубо частной инвестицией», которая не имеет отношения к деятельности фондов. По словам главы фонда 'Дар”, у него также есть несколько других “собственных инвестиций и бизнес-проектов”, а в самом бизнесе он находится с 2005 года.

Елисеев резюмировал, что “всем распространителям баек о том, как мы “работаем” в интересах государственных и политических деятелей, придется отвечать по закону”. Он уточнил, что фонд “Дар” подаст в суд на ФБК и СМИ, которые распространяли расследование фонда Навального.

Заметка дополняется.