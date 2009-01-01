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Начальник Главного управления международного военного сотрудничества (ГУ МВС) Минобороны РФ Сергей Кошелев уйдет в отставку. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на нескольких близких к Минобороны источников.

По данным собеседников издания, Кошелев уже написал рапорт об увольнении и покинет свой пост «в ближайшее время» из-за проблем со здоровьем. Газета уточняет, что исполняющим обязанности Кошелева назначен его первый заместитель – генерал-майор Александр Кшимовский.

Как сообщает «Коммерсантъ», президент Путин назначил Кошелева на должность начальника ГУ МВС в 2011 году. Он должен был наладить сотрудничество с армиями других стран, но «больше увлекался вопросами разоружения, ПРО, а также российско-американскими отношениями».

По информации газеты, на пост Кошелева рассматриваются три человека – Кшимовский, первый замдиректора федеральной службы военно-технического сотрудничества Андрей Бойцов и военный атташе России в США, капитан первого ранга Михаил Козырин.

ГУ МВС Минобороны отвечает за военно-техническое сотрудничество, в том числе, со странами НАТО, СНГ и ОДКБ.