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Отставки губернатора Самарской области Николая Меркушина «не будет». Об этом «Коммерсанту» заявил высокопоставленный чиновник в управлении президент по внутренней политике (УВП).

Как сообщил изданию политолог Ростислав Туровский, против смены Меркушина может выступать первый замглавы Администрации президента (АП) Сергей Кириенко, и именно поэтому отставка до сих пор не состоялась.

В то же время источник газеты в гоструктурах утверждает, что сменщика Меркушина уже согласовали – его пост займет депутат Госдумы от «Единой России» Владимир Гутенев.

12 апреля стало известно о якобы поступившем Меркушину приказе «собирать» вещи. Сообщалось, что о его отставке объявят в начале следующей недели.

В конце 2016-го и начале 2017 года эксперты несколько раз предсказывали отставку самарского губернатора.