У спецслужб США нет доказательств причастности Сирии к химической атаке в Идлибе. Об этом заявил представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает «Интерфакс».
«Если американские спецслужбы намерены и дальше держать в секрете якобы имеющиеся у них свидетельства преступлений против человечности, то такие действия могут иметь только одно объяснение – никаких бесспорных доказательств просто нет», – сказал он.
13 апреля CNN писал, что разведка США перехватила переговоры сирийских военных и экспертов по химическому оружию, которые обсуждали атаку с применением зарина в Идлибе.
По информации телеканала, в Вашингтоне не знали об атаке до того, как он произошла, так как США не анализируют собранные разведкой в Сирии и Ираке переговоры сразу – к ним возвращаются после конкретного события. Также сообщалось, что у разведки нет доказательств причастности России к атаке.
Атака с применением зарина произошла в сирийском Идлибе 4 апреля, Соединенные Штаты утверждают, что за ней стоят власти России и Сирии. Москва и Дамаск причастность к химатаке отрицают.
После происшествия в Идлибе американские ВМФ нанесли удар крылатыми ракетами по военной базе в Хомсе, откуда, по данным США, вылетали самолеты с химическими боеприпасами.
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