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Тверской суд Москвы отправил под административный арест на 15 суток националиста Вячеслава Мальцева по делу о неповиновении полицейским на митинге «Он нам не Димон» 26 марта. Об этом сообщает «Медиазона».

Сам националист объяснял, что не участвовал в акции, а «гулял с товарищами». В какой-то момент его якобы оттеснили демонстранты, а сам бы он не мог вырваться из рук полицейских, поскольку «не Геракл».

Мальцева задержали в Саратове 13 апреля; ранее в тот же день у него в квартире прошел обыск. Жена Мальцева говорила, что при обыске следователь отказался пригласить независимых понятых.

13 апреля Мальцева этапировали в Москву и оставили на ночь в ОВД «Лужники». Сообщалось, что в аэропорту у него произошел сердечный приступ. Адвокат Мальцева утром 14 апреля говорил РИА Новости, что ему неизвестно, где находится его подзащитный.

По данным Басманного суда Москвы, обыск проходил в рамках дела, возбужденного по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Вечером 13 апреля стало известно, что на Мальцева составили административный протокол по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции).

Мальцев в 2016 году выдвигался в Госдуму по спискам ПАРНАС. В ходе дебатов он, среди прочего, предлагал отправить в отставку президента РФ Владимира Путина.