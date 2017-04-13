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В результате сброса американскими военными «матери всех бомб» (Massive Ordnance Air Blast Bomb, MOAB) на позиции «Исламского государства» в Афганистане были убиты 36 боевиков. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя афганского министерства обороны.

Кроме того, взрыв крупнейшей неядерной бомбы разрушил три подземных туннеля ИГИЛ, уничтожил запасы оружия и боеприпасов. Мирное население не пострадало. Один из местных жителей, проживающий примерно в двух километрах от места сброса MOAB, рассказал об очень громком взрыве, из-за которого у него выбило все стекла в доме.

О применении MOAB в Пентагоне сообщили 13 апреля. Бомба весит 9,5 тонны; ее стоимость оценивается в $16 млн.

Разработана «мать всех бомб» была в 2003 году, тогда же состоялись ее первые испытания. В боевых действиях она ранее никогда не применялась. Всего на вооружении в США 15 таких бомб.