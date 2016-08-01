Независимо от того, какую реакцию в мире и собственной стране вызывают решения Дональда Трампа на посту президента, мало кто сомневается в его талантах как бизнесмена. Многочисленная недвижимость, названная его именем, книги, прославляющие мудрость предпринимателя, – все это должно внушать публике уважение к деловым качества главы Белого дома. Но так ли в действительности успешен был Трамп, как он сам предпочитает считать? «На каждой ступени свой карьеры Трамп оказывал давление и пытался наказывать всех, кто сомневался в тщательно создаваемом им образе», – пишут авторы книги «Законы Трампа: амбиции, эго, деньги и власть» (выходит в издательстве «Эксмо»). Журналисты The Washington Post Майкл Краниш и Марк Фишер, взявшие у одного только Трампа несколько интервью общей продолжительностью более 20 часов, разрушают навязанный шаблон и дают более полное описание прошлого американского президента.
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