11:18

Россия расширит использования казахского космодрома Байконур. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на саммите ЕврАзЭс, передает «Интерфакс».

«Хочу проинформировать президента Казахстана: мы приняли решение по вашему предложению о продолжении и расширении сотрудничества в космосе с использованием Байконура. Мы в ближайшее время скорректируем планы, имею в виду использование космодрома Восточный, чтобы активно работать вместе с вами по имеющимся предложениям, которые вы сформулировали», – заявил Путин.

Президент добавил, что Россия планирует совместно с Казахстаном проводить как совместные пуски, так и разработку новой ракетно-космической техники.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил в марте, что с 2018 года космодром перейдет на «полную загрузку». Во второй половине 2017 года на космодроме планировалось провести два запуска. Директор филиала «Роскосмос» на космодроме Константин Чмаров уточнял, что в 2018 году запланировано четыре коммерческих запуска и два запуска космических аппаратов.

Член Российской академии космонавтики имени Циолковского Игорь Маринин со ссылкой на федеральную космическую программу сообщал, что до 2022 года на Восточный перейдут все федеральные запуски ракеты «Протон».

В апреле 2016 года Владимир Путин прибыл на космодром Восточный, чтобы наблюдать за запуском ракеты-носителя «Союз-2.1а» с тремя спутниками на борту. За полторы минуты до старта запуск отменили из-за дефекта одного из кабелей в ракете.

Строительство космодрома сопровождалось скандалами, связанными с масштабными хищениями средств на строительство и невыплатой зарплат рабочим.