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Высказывания заместителя постоянного представителя России при ООН Владимира Сафронкова связаны с необходимостью бороться с «политическим зомбированием» западных коллег, в том числе в Совете Безопасности ООН, которые «упражняются в оскорбительных высказываниях в адрес России и ее политики». Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Вы представьте себе ситуацию, что мы продолжали бы разговор в том жанре, что, ваше превосходительство, преисполненные полного уважения почтения к вам, просили бы уделить несколько минут вашего драгоценного времени для того, чтобы вы прислушались к нашей позиции. Какой будет эффект? Такой, что эти превосходительства в итоге уверуют окончательно в свое превосходство над всеми. Потому что этим превосходительствам, если употребить наши поговорки, все как об стенку горох, хоть кол на голове теши им, этим превосходительствам. Есть еще пословица другая про глаза и росу», – пояснил Рябков.

По его словам, «настает момент, когда нужно послать серьезный эмоциональный сигнал», и, как подчеркнул представитель МИД, «Сафронков сказал ровно, что требовалось в этой ситуации».

«Уверяю вас, он может изъясняться на любых языках, на иностранных, и дозировать степень дипломатической учтивости в зависимости от обстановки», – добавил Рябков.

12 апреля Сафронков на заседании Совбеза ООН, где обсуждалась химическая атака в Сирии, резко высказался в адрес представителя Великобритании Мэттью Райкрофта, перейдя на «ты». «Посмотри на меня. Глаза не отводи, что ты глаза отводишь. <…> Не смей оскорблять Россию больше», – заявил дипломат.

https://www.facebook.com/republic.ru/videos/10158463709565655/

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее указал, что «ничего оскорбительного сказано не было». Он объяснил, что в дипломатии «проявление мягкотелости чревато в будущем очень плачевными последствиями».