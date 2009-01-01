12:09

Муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев пояснил слова Высокого собрания республики о возмездии журналистам «Новой газеты». Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Насчёт возмездия, возмездие всевышнего Аллаха их настигнет непременно. Они не только чувства некоторых задели, задели весь чеченский народ, задели духовенство, задели самое святое. Надо было бояться тогда, когда они распространяли необоснованную клевету. Бояться надо было, что их привлекут к ответственности. Сейчас они уже в любом случае ответят, ответят по букве закона Российской Федерации», – пояснил Межиев в ответ на обращение Муратова.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за ситуацией вокруг «Новой газеты», передает «Интерфакс». Он отметил, что «если, по мнению кого-то, публикации в газете носили клеветнический характер или искажающий реальность, существуют предусмотренные законом методы оспаривания и призвание к ответственности авторов тех или иных материалов»

Ранее главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов заявил, что редакция опасается за безопасность своих журналистов из-за поступающих угроз. Он отметил, что авторы статей не хотели оскорбить чьи-то чувства публикациями о геях в республике. Муратов обратил внимание на резолюцию Высокого собрания Чечни о возмездии и подчеркнул, что это звучит как призыв к расправе над журналистами.

По данным «Новой газеты», резолюция содержала следующие слова: «Ввиду того, что нанесено оскорбление вековым устоям чеченского общества и достоинству мужчин-чеченцев, а также нашей вере, мы обещаем, что возмездие настигнет истинных подстрекателей, где бы и кем бы они ни были, без срока давности».

1 апреля газета опубликовала материал, посвященный массовому преследованию геев в Чечне. Позднее издание рассказало о «секретных тюрьмах» для гомосексуалов в Чечне. После этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что силовики проверят информацию «Новой газеты». При этом пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов отверг возможность существования геев в республике. «Нельзя задерживать и притеснять того, кого попросту нет в республике», – заявил он.