12:14

Пристав Тверского районного суда Москвы попытался запретить «Медиазоне» вести текстовую трансляцию. Об этом сообщает корреспондент издания из здания суда.

Как пояснил пристав, «согласно новому закону, трансляции в зале суда запрещены». Однако сотрудница суда разрешила корреспонденту пользоваться ноутбуком. Также пристав требовал убрать ноутбуки у сотрудников РБК.

14 апреля в суде рассматривается дело задержанного накануне националиста Вячеслава Мальцева. Как передает «Медиазона», судьей по делу является Алексей Стеклиев – в конце 2014 года он же приговорил активиста Сергея Мохнаткина к четырем с половиной годам колонии за несанкционированную акцию на Триумфальной площади.

Мальцев был задержан в Саратове 13 апреля; ранее в тот же день у него в квартире прошел обыск. По данным Басманного суда Москвы, обыск проходил в рамках дела, возбужденного по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Речь идет о нападении на полицейского во время митинга в Москве 26 марта «Он нам не Димон».

Вечером 13 апреля после этапирования в Москву на Мальцева составили административный протокол по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции). Адвокат Мальцева Игорь Элифханов уточнил 14 апреля, что пока на его подзащитном «только административка».

Мальцев в 2016 году выдвигался в Госдуму по спискам ПАРНАС. В ходе дебатов он, среди прочего, предлагал отправить в отставку президента РФ Владимира Путина.