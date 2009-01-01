17:34

Басманный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Марий Эл Леонида Маркелова по обвинению в получении взятки. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он будет находиться под стражей до 12 июня. Сам Маркелов отказался признать свою вину и пообещал продолжить «политическую карьеру». Его адвокаты намерены обжаловать решение суда.

Об аресте Маркелова ходатайствовало следствие. Его обвиняют в получении взятки в размере 235 млн рублей. Уголовное дело против экс-главы республики возбудили по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Другими фигурантами дела выступают глава телеканала «Регион 12» Наталия Кожанова и бывший владелец агрохолдинга «Акашево» Николай Криваш.

Кожановой предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве. Ее также арестовали до 12 июня. Свою вину глава телеканала не признает.

По версии следствия, Маркелов получил взятку от Криваша через Кожанову за «покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса».

Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку Леонида Маркелова 6 апреля. Утром 13 апреля его задержали по подозрению во взятке. Как сообщали источники «Интерфакса», Маркелов «был вынужден» написать заявление об отставке после того, как Кремлю сообщили об уголовном деле против него.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Пескова заявил, что в Кремле действительно знали о следствии в отношении главы Марий Эл. Однако, как сказал представитель Кремля, «ротация руководства республики в первую очередь связана с длительным сроком пребывания Маркелова в должности» (цитата по «Интерфаксу»).