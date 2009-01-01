13:11

Алексей Навальный обвинил во лжи руководителя фонда «Дар» и заместителя председателя правления Газпромбанка Илью Елисеева, который ранее прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) «Он вам не Димон».

«Илья Елисеев лжёт и ложь его очевидна», – написал политик в своем блоге.

Комментируя интервью Елисеева «Коммерсанту», в котором тот подробно ответил на обвинения ФБК, Навальный отметил, что главе фонда «Дар» нужно было задать «пару очевидных вопросов, моментально разрушающих его легенду».

В частности, Навальный поинтересовался, почему на территории усадьбы в Плесе «официально располагается подразделение ФСО» и почему «над ней официальная бесполетная зона». Кроме того, политик предложил Елисееву объяснить, под какое обеспечение он получил кредит в 11 млрд рублей в Газпромбанке, и за счет чего вернули эти средства. «Нет ли тут конфликта интересов?» – поинтересовался Навальный.

Интервью Елисеева также прокомментировал сотрудник ФБК Георгий Албуров. В частности, его возмутило, что глава «Дара» назвал виноградник в Тоскане «своей собственной сугубо частной инвестицией», которая не имеет отношения к деятельности фондов.

«Он совсем нас за дураков считает? Любой может посмотреть в отчетность и увидеть, что его денег в Fattoria della Aiola на 2014 год было $53,491, а денег “Финансово-Консультационной Компании Фонда “Дар” (ФинКонсалтингК, ФКК) – $36,981,315. А в 2013 году его денег не было совсем, зато от ФКК было $53 миллиона. Эти виноградники с виллой куплены и реконструированы на те же самые деньги, на которые построены и содержатся все дворцы и яхты “периметра””, – написал Албуров в своем фейсбуке.

Ранее Елисеев рассказал о фонде “Дар” и объектах, которые упоминаются в расследовании ФБК. По его словам, никто из официальных лиц государства не имеет отношения к фонду и недвижимости, о которой пишет Навальный, а весь учредительный капитал “Дара” изначально размещался в Газпромбанке.

Как подчеркнул глава фонда, “всем распространителям баек о том, как мы “работаем” в интересах государственных и политических деятелей, придется отвечать по закону”. Он уточнил, что “Дар” подаст в суд на ФБК и СМИ, которые распространяли расследование Навального.

2 марта ФБК опубликовал масштабное расследование “Он вам не Димон”, посвященное тайным активам премьер-министра Дмитрия Медведева. ФБК утверждает, что глава правительства приобрел яхты, виноградники, усадьбы и земли на “взятки олигархов и кредиты госбанков” при помощи “преступной схемы”, основанной на некоммерческих фондах.

Среди доверенных лиц назывался в том числе однокурсник Медведева Илья Елисеев. В частности, в расследовании утверждалось, что фонд “Дар” получил 33 млрд рублей от акционеров “Новатэка” Леонида Михельсона и Леонида Симановского, а также кредит от Газпромбанка на 11 млрд рублей.