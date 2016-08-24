13:08

Мосгорсуд сократил срок лишения свободы националиста Александра Белова (Поткина) с семи с половиной до трех с половиной лет. Об этом сообщает «Интерфакс».

К семи с половиной годам Поткина приговорил Мещанский суд Москвы в августе 2016 года. Его также обязали выплатить штраф в 600 тысяч рублей. Суд удовлетворил и иск БТА-банка в размере 4,9 млрд рублей.

Националиста признали виновным в легализации денежных средств, полученных преступным путем от казахстанского БТА-банка, организации экстремистского сообщества, публичным призывами к экстремизму и разжиганию ненависти или вражды.

Поткина задержали и поместили под арест в октябре 2014 года. Во время нахождения в СИЗО он подал жалобу в Европейский суд по правам человека, заявив, что его поместили под стражу неправомерно. Перед вынесением приговора Россия согласилась с его заявлением и предложила выплатить ему €2500 компенсации.

Александр Поткин был лидером Движения против нелегальной иммиграции, а после его запрета вместе с националистом Дмитрием Демушкиным организовал движение «Русские». В 2015 году «Русских» признали экстремистской организацией.