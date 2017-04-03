Нейронные сети уже сейчас могут конкурировать с опытными врачами в диагностике заболеваний. Например, они по фотографии могут отличить злокачественную опухоль от доброкачественной. Искусственный интеллект настолько быстро меняет медицину, что многие врачи уже бояться за свою работу. New Yorker рассказывает, как диагностика изменится в ближайшие годы и что будет, когда ставить диагноз будут математические модели, а не врачи.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.