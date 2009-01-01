13:32

Представители колонии №5 в Алтайском крае извинились перед активистом Ильдаром Дадиным. Об этом в твиттере сообщила его жена Анастасия Зотова.

https://twitter.com/Alasta_ven/status/852819308602212353

Письмо подписано начальником колонии Иваном Ламтюгиным. В документе также отмечается, что Дадин в связи с прекращением его дела имеет право на реабилитацию и компенсацию.

Дадин стал первым и единственным осужденным по статье о неоднократных нарушениях на митингах. В 2015 году суд приговорил его к трем годам колонии, но позднее срок был сокращен до двух с половиной лет. Верховный суд отменил приговор активисту 22 февраля 2017 года после того, как Конституционный суд признал наступление уголовной ответственности лишь на основании неоднократности правонарушения противоречащей Конституции. На свободу Дадин вышел 26 февраля.

В начале марта стало известно, что Дадин решил добиваться реабилитации и компенсации за незаконное уголовное преследование. В начале апреля Общественная коллегия по жалобам на прессу признала репортажи телеканала РЕН ТВ о Дадине и его жене неэтичной пропагандой.

После отмены приговора Дадина уже дважды задерживала полиция. 10 марта его задержали при попытке провести пикет у здания ФСИН, но в тот же день отпустили. 2 апреля он оказался среди задержанных за пикет у ГУВД Москвы (Петровка, 38). На активиста составили протокол и отпустили из полиции.