14:11

Бывший директор департамента инвестиций, реставрации и строительства Министерства культуры РФ Артем Новиков был задержан по подозрению в хранении наркотиков. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, 14 апреля суд изберет меру пресечения для Новикова; скорее всего, его арестуют. «Фонтанка» отмечает, что в отношении экс-чиновника два дня назад возбудили дело по статье 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотиков).

Заметка дополняется.