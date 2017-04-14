Бывший директор департамента инвестиций, реставрации и строительства Министерства культуры РФ Артем Новиков был задержан по подозрению в хранении наркотиков. Об этом сообщает «Фонтанка».
По данным издания, 14 апреля суд изберет меру пресечения для Новикова; скорее всего, его арестуют. «Фонтанка» отмечает, что в отношении экс-чиновника два дня назад возбудили дело по статье 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотиков).
Заметка дополняется.
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