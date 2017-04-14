14:42

Шеф-редактор газеты «Ведомости» Дмитрий Симаков признал ошибку при подготовке статьи «Звонок из Испании» о бизнесе Михаила Фридмана. Об этом Симаков рассказал RNS.

«Михаил Фридман, к сожалению, прав – за комментариями по статье мы обратились не по адресу. Это вопиющая ошибка произошла по вине нескольких сотрудников редакции. Ни о каком влиянии извне речи не идет», – заявил он.

Симаков назвал произошедшее «человеческой ошибкой» и пояснил, что в газете не сработали «системы защиты». По его словам, журналисты передавали вопросы Фридману через гендиректора «Темафона» и «Тематики» Сергея Горбунцова, который сообщил журналистам, что представители Михаила Фридмана и его партнера отказались от комментариев.

«У нас есть возможность предоставить Фридману или его представителям опубликовать какой-то материал в формате письма читателя», – сказал шеф-редактор, подчеркнув, что такая ошибка не может стать поводом для уголовного преследования автора.

Ранее Фридман подал иск о защите чести и достоинства против газеты и потребовал опровержения. Одним из поводов для иска стало то, что при подготовке материала журналисты не пытались получить комментарий от него или его представителей. Фридман также потребовал возбудить против автора статьи Ивана Васильева уголовное дело о клевете.