Кремль опубликовал декларацию президента Владимира Путина. Документ выложен на сайте Администрации президента.
За год Путин заработал 8,85 млн рублей. В 2015 году его доход составил 8,89 млн рублей.
Путин задекларировал земельный участок площадью 1500 квадратных метров, квартиру площадью 77 квадратных метров и гараж. Ему принадлежат два автомобиля ГАЗ М21, Нива и прицеп. Еще одна квартира с гаражом находятся в пользовании президента, указано в декларации.
Телеканал «Би-би-си» в 2016 году оценил состояние президента примерно в $40 млрд.
В 2014 году Путин заявил, что не знает размер своей зарплаты. «Как бы так вот приносят, я их складываю и на счет отправляю. Даже не считаю», – сказал он.
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